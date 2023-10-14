دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار خالد الجبري، نجل المستشار الأمني السعودي السابق، سعد الجبري، تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب تعليق تناول فيه "بكاء" خطيب الحرم المكي خلال دائه للفلسطينيين خلال خطبة صلاة الجمعة.

وقال خالد الجبري في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): " خطبة الجمعة من المسجد الحرام في مكة تدعو لـ’تحرير المسجد الأقصى‘ في القدس.. وهذا أمر مهم لسببين.. جمهور 2 مليار مسلم.. خضعت مثل هذه الخطب لرقابة كبيرة في عهد محمد بن سلمان.. من المحتمل أن تكون خطبة اليوم قد تمت الموافقة عليها مسبقًا".

وكانت قناة الإخبارية السعودية المملوكة للدولة قد نشرت مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: "خطيب المسجد الحرام يدعو باكيا.. اللهم حرر المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين وكن معهم معينا وظهيرا ومؤيدا".

يذكر أن عدد القتلى يستمر في الارتفاع منذ أن أعلنت إسرائيل الحرب على حركة حماس، السبت، بعد عمليتها التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص، في حين قُتل ما لا يقل عن 1,537 فلسطينيًا وأصيب 6,612 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.