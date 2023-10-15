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نشر الأحد ، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ترأس الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأحد، اجتماع مجلس الأمن القومي، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة التصعيد العسكري في قطاع غزة، وصدر عن الاجتماع 6 قرارات.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه صدر عن الاجتماع القرارات الآتية:

- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين، من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.

- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية، من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا (حل الدولتين)، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية، من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.