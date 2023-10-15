لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إنه يأمل ألا يؤدي حزب الله إلى "تدمير لبنان" من خلال التورط في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي حديثه للصحفيين في مؤتمر صحفي متلفز، السبت، قال هنغبي إن إسرائيل تحاول تجنب الدخول في “حرب على جبهتين”.

وذكر هنغبي أن تورط حزب الله الحالي هو "أقل من عتبة التصعيد"، لكنه قال: "نأمل ألا يتسبب حزب الله في تدمير لبنان، لأنه لن يكون أقل من ذلك إذا تحول الأمر إلى حرب".

وقال: "ليس لدينا أي مصلحة في ذلك، ولا يمكن أن نستفيد منه، ونود أن نتجنبه، ولكن هذه المرة مساحة مناورتنا محدودة بالنظر إلى ما يحدث في الجنوب. وأعيننا كلها على الشمال أيضًا. وليست أعيننا فقط".

