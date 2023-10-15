نشر الأحد ، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علق النائب في البرلمان المصري، مصطفى بكري، على موقف مصر الرافض لفتح معبر رفح لخروج الرعايا الأمريكيين والأجانب من غزة، إلا بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مما أثار تفاعلا.

وقال بكري في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الأحد: "بعد الموقف المصري الصلب برفض عبور الأمريكيين، ما لم يسمح بوصول المساعدات لأهالي غزه، السفارة الأمريكية تعلن نقلهم عن طريق البحر إلي قبرص".

وأضاف بكري في منشوره: "كلمة مصر واحدة، والضغوط لن تجبرنا على التراجع".

وأكد بكري: "كلنا خلف القائد الجسور الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواقفه القومية والوطنية. لن يستطيع أحد إجبار مصر على تغيير مواقفها".

وأثار منشور مصطفى بكري تفاعلا بين نشطاء على منصة "إكس"، وجاءت أبرز الردود كالتالي:

وكانت قناة "القاهرة نيوز" التلفزيونية المصرية ذكرت، السبت، أن "السلطات المصرية رفضت فكرة استخدام معبر رفح لخروج الأجانب فقط من غزة".

وأضافت القناة "أن الموقف المصري واضح، ويشترط تسهيل دخول ومرور المساعدات إلى قطاع غزة"، بحسب ما نقلت القناة عن مصادر مصرية.