غزة.. عدد القتلى بـ8 أيام يتجاوز قتلى صراع الـ51 يوما في 2014

مشيعون حول جثث مكفنة لأفراد عائلة آغا، الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خان يونس في قطاع غزة، خلال جنازتهم في 14 أكتوبر، 2023.

(CNN)-- تجاوزت الخسائر البشرية في غزة خلال الأيام الثمانية الماضية عدد القتلى خلال الصراع بين غزة وإسرائيل الذي استمر 51 يومًا العام 2014، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة.

وأضاف القدرة في تصريح الأحد أن "هذا يؤكد أن الجرائم التي ارتكبتها بحق شعبنا ترقى إلى مستوى التطهير العرقي".

وحتى الآن، كان عام 2014 هو العام الأكثر دموية على الإطلاق في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث قُتل ما لا يقل عن 2251 فلسطينيًا في غزة خلال 50 يومًا من الحرب، وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وفي أعقاب هجوم حماس على إسرائيل والذي أطلقت عليه اسم "طوفان الأقصى"، تعرض قطاع غزة لضربات إسرائيلية، مما أدى إلى مقتل 2329 شخصًا، وفقًا لآخر الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، صباح الأحد.