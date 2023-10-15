دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دخلت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يومها التاسع، صباح الأحد، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التطورات:

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- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، لشبكة CNN إن إسرائيل لن تبدأ "عمليات عسكرية كبيرة" في غزة إلا بعد أن ترى أن المدنيين قد غادروا، لافتا بالقول: "من المهم حقًا أن يعرف الناس في غزة أننا كنا كرماء للغاية فيما يتعلق بالوقت. لقد أعطينا تحذيرًا كافيًا، أكثر من 25 ساعة... لا يمكنني أن أؤكد أكثر من ذلك على أن هذا هو الوقت المناسب لمغادرة سكان غزة".

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- قُتل حوالي 300 شخص وأصيب 800 آخرون أغلبهم نساء وأطفال في غزة خلال الـ24 ساعة حتى وقت مبكر من صباح الأحد، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع الذي يتعرض على مدى ثمانية أيام متتالية، لقصف إسرائيلي، خلف 2329 قتيلا و9042 جريحا، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة.

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- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، لشبكة CNN إن الأولوية القصوى لإسرائيل هي إنقاذ الرهائن من غزة، رغم الصعوبات التي ينطوي عليها القتال في منطقة حضرية مكتظة بالسكان، وفي إشارة إلى "شبكة الأنفاق المتطورة" التابعة لحماس، قال إن الرهائن "على الأرجح محتجزون تحت الأرض في مواقع مختلفة".

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- أمر البنتاغون بإرسال مجموعة حاملة طائرات هجومية ثانية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، بينما تستعد إسرائيل لتوسيع عملياتها في غزة.