نشر الأحد ، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2023

(CNN)—أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل، الأحد، أنها ستساعد رعاياها في الإخلاء عن طريق البحر وذلك في تنبيه أمني نشرته السفارة على موقعها الرسمي.

ووفقا للسفارة، ستغادر سفينة ميناء حيفا، (المدينة الواقعة في شمال إسرائيل)، الاثنين، وتسافر لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 ساعة تقريبًا إلى قبرص، حيث سيكون مواطنو الولايات المتحدة وأفراد أسرهم المباشرين فقط مؤهلين للمغادرة.

سيكون المواطنون الأمريكيون وعائلاتهم مسؤولين عن ترتيب أماكن إقامتهم وسفرهم من قبرص، وفقًا لإعلان السفارة.

ويذكر أن الفلسطينيون الأمريكيون كانوا ينتظرون فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة مع مصر، السبت، بعد أن أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية توجيهات إلى عائلاتهم، الجمعة، تخبرهم فيها أن المعبر "قد يكون مفتوحا" بعد ظهر السبت.

ويشار إلى أن هناك ما يقدر بين 500-600 فلسطيني يحملون الجنسية الأمريكية في غزة.