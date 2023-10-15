قطر.. حمد بن جاسم يعلق على الأوضاع بين إسرائيل وغزة وأين "المنطق"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم على الأوضاع التي تشهدها إسرائيل وغزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة "حماس" داخل إسرائيل وأطلقت عليه اسم "طوفان الأقصى" والرد الإسرائيلي ضدها في غزة.

وقال الشيخ حمد بن جاسم في سلسلة تدوينات على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "يا له من منطق غريب ومواقف تروج لها دول وشخصيات كثيرة في العالم ولا يقبلها عقل منصف. فعندما تبني إسرائيل مئات المستوطنات على أراضي الفلسطينيين وتمعن في إذلالهم كل يوم لا يتكلم أحد عن هذا.. وعندما تمعن في قتلهم وإبادتهم كما يحدث الآن في غزة لا يتكلم أحد، بل إن أغلب العالم يصمت وربما يتفهم تهديد المسؤولين الإسرائيليين برمي الفلسطينيين الحيوانات في البحر".

وتابع قائلا: "أين المنطق في هذا كله؟ العدالة هي الحل، السلام هو الحل، السلام المبني على الشرعية الدولية ليس كما تريد إسرائيل أو كما يريد الفلسطينيون. السلام هو الحل لهذه المعضلة التي طال أمدها وقد تؤدي إلى تفجير الوضع مستقبلا أشد مما نراه الآن. ولذلك فلا يمكن استمرار سياسة الكيل بمكيالين".

وأضاف: "أين هو المنطق وأين الحق والعدالة؟ ومنطق العدالة يقول إن كل الضحايا يتساوون وكل الأطفال والنساء يتساوون، وأنا أتكلم هنا عن الأبرياء من الطرفين فهم يدفعون ثمن أخطاء السياسيين وغطرستهم حين يتنكرون للحق والمنطق والعدل".

ويذكر أن الاشتباكات بين إسرائيل وحركة حماس دخلت يومها التاسع، الأحد، بعد الهجوم الذي نفذته حماس داخل الأراضي الإسرائيلية، السبت الماضي وأطلقت على عملياتها اسم "طوفان الأقصى" والذي أدى إلى مقتل أكثر من 1300 شخص وفقا لما أعلنته السلطات الإسرائيلية، في حين سقط ما لا يقل عن 2000 قتيل في غزة بعد استهداف القوات الإسرائيلية معاقل لحماس.