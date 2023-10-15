في ظل القصف المتواصل.. الوضع الإنساني في غزة من سيء الى أسوأ

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN) -- قال البيت الأبيض إنه لا يستبعد نشر قوات أمريكية على الأرض للمساعدة في تحرير الأمريكيين الذين قد يخضعون للاحتجاز كرهائن لدى حركة حماس في غزة، على الرغم من تأكيده أن الإدارة الأمريكية تعمل على إيجاد حل دبلوماسي.

ذهب منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، في حديثه إلى برنامج "فوكس نيوز صنداي"، إلى أبعد مما فعلته الإدارة الأمريكية في السابق، قائلاً إن الولايات المتحدة تعتقد أن هناك أمريكيين محتجزين كرهائن لدى حماس.

وأضاف كيربي: "نحن لا نعرف حتى كم (عددهم) بالضبط. مجموعة صغيرة نعرفها، قد يكون هناك أكثر مما نعرف، يمكن أن يكونوا في مجموعات مختلفة ويمكن نقلهم".

وقال كيربي إنه "لا توجد خطط أو نوايا لنشر قوات أمريكية على الأرض في القتال بين إسرائيل وحماس”، لكنه لم ينف إذا كانت الإدارة تفكر في نشر قوات على الأرض لإنقاذ الأمريكيين.

وقال: "ما لن أفعله هو استبعاد أو إبعاد أي شيء عندما يتعلق الأمر بإعادة الرهائن إلى الوطن. نحن نعمل على هذا حرفيًا على مدار الساعة".