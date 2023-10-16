حماس تعلن دفن عشرات الجثث المجهولة في مقابر جماعية بمدينة غزة

"الوضع يقترب من الكارثة" في غزة.. منظمة الصحة: هذه الأمراض التي قد تثير القلق

في ظل القصف المتواصل.. الوضع الإنساني في غزة من سيء الى أسوأ

"رعب مُطلق" للفارين في غزة على طول "الممرات الآمنة" في الطريق للجنوب

(CNN)-- أعلن سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي الذي تسيطر عليه حركة حماس في غزة، أنه تم دفن عشرات الجثث مجهولة الهوية في مقابر جماعية في مدينة غزة.

وأضاف: "لأن العشرات من (الشهداء) قد توافدوا من أطفال، ورضع، ونساء ورجال، وشيوخ، حرصنا على القيام بواجبنا الشرعي والأخلاقي نحوهم بدفنهم".

وأوضح سلامة معروف في مقطع فيديو نُشر، الأحد: "لقد أعددنا مقبرة جماعية في مدفن الطوارئ لدفن من لم يتم التعرف عليهم".

وتظهر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تم التحقق منها بواسطة شبكة CNN، عشرات الجثث ملفوفة بالبلاستيك الأبيض، تم إحضارها من مستشفى الشفاء في غزة إلى موقع الدفن حيث تم دفنها في صفوف مرتبة.

وتعرضت غزة لقصف مكثف من الغارات الجوية الإسرائيلية في الأيام التي أعقبت هجوم حماس الإرهابي على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.