شاهد كيف رد رئيس إسرائيل على سؤال مذيع CNN حول الخسائر بين المدنيين في غزة

في ظل القصف المتواصل.. الوضع الإنساني في غزة من سيء الى أسوأ

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(CNN)-- قال مدير عام جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مروان الجيلاني، إن المستشفيات في غزة تتعرض لقصف متواصل، وأضاف أن هناك مرضى وآلاف النازحين في المستشفيات.

وفي حديثه لمراسلة CNN، إيرين بورنيت من رام الله بالضفة الغربية، قال الجيلاني إن الأغذية والماء والدواء والوقود تعاني من نقص شديد، وأكد أن المستشفيات تواجه إغلاقا وشيكا بسبب نقص الوقود.

وأكد الجيلاني أن "الدمار الشامل في جميع أنحاء غزة هائل، لم نشهد أمرا كهذا من قبل". ومن بين جميع الحروب التي خاضها الفلسطينيون مع إسرائيل، قال الجيلاني: "هذا أمر غير مسبوق ولا مثيل له".

وأضاف أن المستشفيات في غزة لديها ما يكفي من الوقود ليوم الاثنين فقط، وربما لليوم التالي، ومن المهم أن نعرف أن المستشفيات لا يمكنها العمل بدون وقود.

وفيما يتعلق بإغلاق طرق المساعدات على معبر رفح الحدودي مع مصر، دعا الجيلاني إلى وقف إطلاق النار للسماح بدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى غزة.

وقال الجيلاني إن إسرائيل ومصر مستعدتان لتسهيل إيصال المساعدات، بشرط وقف الأعمال العدائية.

وفي حديثه من المطار أثناء مغادرته القاهرة، وعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، بأن "معبر رفح سيكون مفتوحا"، بعد لقائه مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي وأعلن بلينكن أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن عين السفير السابق ديفيد ساترفيلد للمساعدة في تنسيق جهود المساعدات الأمريكية.