القدس (CNN)-- أمرت إسرائيل بإخلاء 28 قرية في شمال إسرائيل "في المنطقة التي تقع ضمن مسافة تصل إلى كيلومترين من الحدود اللبنانية"، الاثنين.

وبحسب بيان مشترك لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي: "تمت الموافقة على تنفيذ الخطة من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت. وقبل قليل، أطلعت قيادة المنطقة الشمالية رؤساء السلطات المحلية على القرار. وسيتولى تنفيذ الخطة رؤساء البلديات المحلية، ووزارة الداخلية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ (NEMA) التابعة لوزارة الدفاع".

ومن بين المجتمعات الـ28 المدرجة في الخطة هي: الغجر، ديشون، كفار يوفال، مرغليوت، ميتولا، أفيفيم، دوفيف، ماعيان باروخ، نتوع، يعارا، شتولا، ماتات، زرعيت، شوميرا، بيتزيت، أدميت، حنيتا، وكفر جلعادي.

وتأتي أنباء الإخلاء تأتي وسط تبادل لإطلاق النار على الحدود بين إسرائيل وأعضاء من حزب الله اللبناني.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات إسرائيلية قصفت، الأحد، أهدافا عسكرية لحزب الله في لبنان، ردا على إطلاق تسعة صواريخ من لبنان على الأراضي الإسرائيلية، في وقت سابق نفس اليوم.