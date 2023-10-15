الجيش الإسرائيلي مُحذرًا حزب الله: نوصيكم بمراقبة ما يحدث لحماس في غزة

في ظل القصف المتواصل.. الوضع الإنساني في غزة من سيء الى أسوأ

القدس (CNN)-- حذّر الجيش الإسرائيلي، حزب الله اللبناني من "مراقبة ما يحدث لحماس عن كثب"، عقب تبادل إطلاق النار الأخير على طول الحدود الإسرائيلية - اللبنانية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيتر ليرنر ،في مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" على قناة ABC، الأحد: "مع حزب الله، شهدنا عدة مناوشات على طول الحدود خلال الأيام القليلة الماضية".

وأضاف المتحدث: "حتى اليوم، وخلال النهار، تم إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات على القوات، مما أدى بالفعل إلى وقوع بعض الضحايا، ولذلك، علينا أن نكون مستعدين".

وشن حزب الله هجومًا، الأحد، على بلدة شتولا شمال إسرائيل، مما أسفر عن مقتل إسرائيلي، بحسب مسعفين إسرائيليين. وقال حزب الله إن هجومه، جاء ردا على مقتل صحفي من وكالة "رويترز"، خلال قصف إسرائيلي على لبنان.

وأردف ليرنر قائلا: "أوصي بشدة بأن يراقب حزب الله عن كثب ما يحدث لحماس ومنظمتها في غزة أثناء حديثنا"، مشددا على أن الجماعة المسلحة يجب أن تكون "حذرة للغاية من تجاوز هذه العتبة".

وفي الوقت نفسه، قال الجيش الإسرائيلي في تحديث، الأحد، إن طائرات مقاتلة تابعة للقوات الإسرائيلية قصفت البنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان، بعد أن قال في وقت سابق، الأحد، إنه كان يرد على نيران أُطلقت من لبنان.

وأضاف: "وفي الوقت نفسه، ورد تقرير بشأن إطلاق نار تجاه جنود الجيش الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية"، وأوضح أن الجنود الإسرائيليين في المنطقة "ردوا بالذخيرة الحية".