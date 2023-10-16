شاهد كيف رد رئيس إسرائيل على سؤال مذيع CNN حول الخسائر بين المدنيين في غزة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، وجود أي ترتيبات لفتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر.

وقال المكتب لـCNN حوالي الساعة 9:45 دقيقة بالتوقيت المحلي: "في الوقت الراهن، لا يوجد وقف إطلاق نار أو مساعدة إنسانية في قطاع غزة مقابل خروج رعايا أجانب".

وأصدرت حماس بيانا أشارت فيه إلى أنها لم تتلق تأكيدا من مصر حول الفتح المحتمل لمعبر رفح الحدودي.

ونقل بيان أمني من السفارة الأمريكية في القدس، في وقت سابق الاثنين، عن تقارير إعلامية تفيد بأن معبر رفح سيفتح في الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي (2 صباحًا بالتوقيت الشرقي) في 16 أكتوبر/تشرين أول.

وجاء في بيان السفارة: "نتوقع أن يظل الوضع عند معبر رفح متقلبًا وغير قابل للتنبؤ، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم السماح للمسافرين بالمرور عبر المعبر أو إلى متى".

ويبقى معبر رفح بين غزة ومصر هو المنفذ الوحيد المتبقي لدخول الإمدادات، لكنه قد أُغلق معظم الأسبوع الماضي، مع عدم قدرة سكان غزة أو المواطنين الأجانب على العبور، في حين أن أطنانا من الإمدادات الإنسانية الحيوية للناس في غزة تتراكم على الجانب المصري من الحدود.