الجيش الإسرائيلي: حماس تحتجز 155 رهينة في غزة

نشر الأحد ، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2023

شاهد ما قاله سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة عن الخطط المتعلقة بغزة بعد الحرب

في ظل القصف المتواصل.. الوضع الإنساني في غزة من سيء الى أسوأ

"رعب مُطلق" للفارين في غزة على طول "الممرات الآمنة" في الطريق للجنوب

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن حركة حماس تحتجز 155 رهينة بعد هجومها المفاجئ على إسرائيل.

يأتي هذا تزامنا مع تواصل الجهود على عدة جبهات لإطلاق سراح الرهائن. وقال الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ، الأحد، إن القوات تعمل على إعادة الأسرى "فورًا" ومن دون "شروط".

وقال هرتسوغ في مقابلة مع مذيع CNN وولف بليتزر: "إننا نبذل قصارى جهدنا، بالطبع، لتحديد مصيرهم الدقيق من خلال مصادر مختلفة، ونطالب المجتمع الدولي بإدانة لا لبس فيها، والمطالبة بالإفراج عن الرهائن".

وقال هرتسوغ إن الوضع "معقد" لأن حماس "لا تلتزم بأي قواعد للقانون الإنساني الدولي بأي شكل من الأشكال. منذ سنوات، يحتجزون جنودًا وجثثًا ومواطنين إسرائيليين من جولات سابقة، ولا يخبرون حتى بأي معلومات عن مصيرهم ومكان وجودهم وكيف يشعرون".

وأشار هرتسوغ إلى أن هناك "جهدًا دوليًا كبيرًا" لإعادة الرهائن، وشكر الولايات المتحدة على وجه الخصوص على دعمها.

وقال الرئيس الإسرائيلي إن بعض الرهائن يحتاجون إلى أدوية وعلاجات خاصة، ووصف الوضع فيما يتعلق بصحتهم بأنه "هش للغاية".