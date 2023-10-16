نتنياهو يدعو بايدن إلى زيارة إسرائيل وسط دعوة مصر لقمة دولية حول غزة

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نشر الأحد ، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2023

هل تنخرط أمريكا في قتال مباشر إلى جانب إسرائيل؟

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(CNN)-- قال مصدر مطلع إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة إسرائيل قريبًا، ويناقش الجانبان هذا الاحتمال.

ولم يكن من الواضح مدى تقدم المناقشات أو متى قد تتم رحلة بايدن المحتملة.

وقال البيت الأبيض، الأحد، إنه ليس لديه أي خطط سفر جديدة للإعلان عنها.

إذا زار بايدن، فسيأتي ذلك بعد جولة دبلوماسية مكوكية عالية المخاطر قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي كان يتنقل بين دول المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.

كان بيان للرئاسة المصرية، صدر في ختما اجتماع مجلس الأمن القومي المصري بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا إلى عقد قمة إقليمية ودولية تبحث "تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية".

وأفاد البيان أن مصر "تواصل الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين".