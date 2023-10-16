مسؤول في غزة ينفي لـCNN عودة إمدادات المياه للقطاع: "أكاذيب"

شاهد كيف رد رئيس إسرائيل على سؤال مذيع CNN حول الخسائر بين المدنيين في غزة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – لم تعد إمدادات المياه بعد إلى قطاع غزة، حسبما قال مدير إدارة المياه في القطاع، منذر شبلاق، لـCNN، الاثنين.

وقال شبلاق: "أنفي بشدة الأخبار التي تحدثت عن إمداد قطاع غزة بالمياه، هذه ادعاءات غير صحيحة وهي أكاذيب".

وتأتي تصريحاته بعد يوم من تصريح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لـCNN بأن إسرائيل قامت بتزويد جنوب غزة بالمياه. كما شارك مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأحد، التطور المحتمل مع CNN.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الأحد، إلى إن إسرائيل أعادت المياه إلى جنوبي غزة، وفقا لنظرائه الإسرائيليين.

ومن غير الواضح بعد ما إذا كان قطع الكهرباء عن غزة قد أثر على إمدادات المياه، لكن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قال، السبت، إن معظم سكان غزة لا يمكنهم الحصول على المياه.

وقال المكتب في بيانه: "كخيار أخير، يستهلك الناس المياه قليلة الملوحة من الآبار الزراعية، مما يثير مخاوف جدية بشأن انتشار الأمراض المنقولة بالمياه".