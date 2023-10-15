القدس (CNN)-- ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو لشبكة CNN، الأحد، أن إسرائيل أعادت إمدادات المياه إلى جنوب غزة، لكن مدير سلطة المياه في القطاع قال إنه لا يستطيع التأكد من صحة ذلك لأن الكهرباء لم تتم استعادتها.

وقال منذر شبلاق مدير سلطة المياه في غزة، لـ CNN: "لا أستطيع تأكيد ذلك في الوقت الحالي، لأن محطات المياه لدينا في خانيونس ومدينة غزة ووسط غزة ليست في وضع يسمح لها باستقبال وتوزيع المياه على الناس".

وأضاف: "لتمكين المحطات من استقبال وتوزيع المياه، نحتاج إلى الكهرباء، وهي مقطوعة حاليًا. والبديل هو الوقود لتشغيل المولدات، وهو ما لا نملكه أيضًا. ربما تكون هناك ضغوط لاستعادة إمدادات المياه، لكن لا يمكنني تأكيد أي شيء حتى تصبح المحطات جاهزة".

ومن جهة أخرى، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، إن عدد القتلى في غزة ارتفع إلى 2450 قتيلا و9200 جريح، وذلك نتيجة الغارات الإسرائيلية على القطاع.