(CNN) – لليوم العاشر، لا يزال الجيش الإسرائيلي يقصف غزة بلا هوادة بالغارات الجوية والمدفعية بعد أن شن مقاتلو حماس هجوما على إسرائيل وأطلقوا آلاف الصواريخ التي أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص، كما اختطفت حماس حوالي 150 آخرين في 7 أكتوبر/تشرين أول خلال عملية غير مسبوقة.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن هدفه هو تدمير حماس وضمان عدم قدرتها على تنفيذ مثل هذا الهجوم مرة أخرى. لكن الخسائر المدنية الناجمة عن الحملة كانت هائلة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن حوالي 2750 شخصا قتلوا في الأيام الماضية، وأكثر من 9700 جريح، وهو عدد أكبر مما كان عليه خلال حرب 2014 بأكملها، التي استمرت 51 يوما.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية منذ أن أعلنت إسرائيل حربها على حماس وواصلت ضرب غزة خلال الأسبوع الماضي. مما أسفر عن ارتفاع عدد القتلى إلى 53، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في تحديث صباح الإثنين، في حين أصيب أكثر من 1250 شخص.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه عدد القتلى في الصراعات الإسرائيلية الفلسطينية على مدى السنوات الـ 15 الماضية، وتقديرات القتلى في إسرائيل وفي غزة منذ 7 أكتوبر حتى 15 أكتوبر.