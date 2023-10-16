حماس تعلق على أنباء بشأن احتمال فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر

شاهد ما قاله سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة عن الخطط المتعلقة بغزة بعد الحرب

في ظل القصف المتواصل.. الوضع الإنساني في غزة من سيء الى أسوأ

(CNN)-- قالت حركة حماس في بيان، الاثنين، إنها لم تتلق بعد تأكيدا من مصر بشأن احتمال فتح معبر رفح الحدودي، مؤكدة أن كل المعلومات التي يتم تداولها بهذا الشأن منسوبة لوسائل إعلام إسرائيلية.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف: "حتى هذه اللحظة لم نتلق أي اتصالات أو تأكيدات من السلطات المصرية بشأن نية فتح معبر رفح اليوم، وكل المعلومات التي يتم تداولها بهذا الشأن منسوبة لوسائل إعلام إسرائيلية".

ونقل بيان أمني من السفارة الأمريكية في القدس عن تقارير إعلامية، تفيد بأن معبر رفح سيُفتح في الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي، (الثانية صباحا بالتوقيت الشرقي)، 16 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال بيان السفارة: "نتوقع أن يظل الوضع عند معبر رفح متقلبا وغير قابل للتنبؤ به، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم السماح للمسافرين بالمرور من المعبر أو إلى متى".

وليس من الواضح ما إذا كانت الحدود قد فُتحت عند الساعة الثانية بالتوقيت الشرقي. وتواصلت CNN مع المسؤولين الفلسطينيين عند المعبر الحدودي.

وقال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه "مرتاح للغاية إزاء التقارير التي تفيد بوقف إطلاق النار، الذي يسمح بدخول الإمدادات المنقذة للحياة إلى غزة من مصر".

وأضاف أن طائرة منظمة الصحة العالمية المحملة بالإمدادات الطبية وصلت بالقرب من رفح، السبت، "ونحن نعمل مع الشركاء لنقلها إلى غزة، اليوم الاثنين، إذا كان ذلك ممكنا، فالعديد من المدنيين في حاجة ماسة لها".