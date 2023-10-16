الكرملين: بوتين سيبحث الوضع في غزة مع نتنياهو وعباس والسيسي

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(CNN)-- أعلن الكرملين، أنه من المتوقع أن يتناول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الوضع المتصاعد في قطاع غزة في خمس مكالمات هاتفية مختلفة مع قادة دول، الاثنين، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن".

وتحدث بوتين بالفعل مع الرئيس السوري، بشار الأسد، والرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ومن المقرر أن يتحدث مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حسبما صرح يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للصحفيين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية.

وتأتي هذه الاتصالات قبل رحلة بوتين إلى الصين، حيث من المتوقع أن يجتمع مع الزعيم الصيني، شي جينبينغ على هامش منتدى "حزام واحد، طريق واحد" المقرر عقده الثلاثاء والأربعاء.

كما دعا أوشاكوف أطراف الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي إلى "الوقف الفوري لإطلاق النار"، وحث على بدء عملية التسوية السلمية.

وقال للصحفيين: "نعتقد أن الشيء الرئيسي حاليا في هذا الوضع، هو وقف إطلاق النار على الفور وبدء عملية التسوية السياسية"، مكررا تصريحات بوتين السابقة حول صيغة الأمم المتحدة لحل الدولتين، والحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.