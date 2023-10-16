السفارة الأمريكية في إسرائيل: معبر رفح قد يُفتح لفترة "محدودة"

(CNN)-- نبهت السفارة الأمريكية في إسرائيل، الاثنين، من أن السكان اليائسين الذين يأملون في الخروج من غزة عبر معبر رفح قد يتلقون "إشعارا محدودا للغاية" إذا تم فتحه.

ومعبر رفح بين غزة ومصر هو المنفذ الوحيد المتبقي لإخراج الناس من القطاع ودخول الإمدادات إليه، لكنه ظل مغلقا طوال معظم الأسبوع الماضي.

وقالت السفارة: "من غير الواضح ما إذا كان سيُسمح للمسافرين بعبور المعبر، أو إلى متى"، وأضافت: "إذا قمتم بتقييمه على أنه آمن، فقد ترغبون في الاقتراب من معبر رفح الحدودي"، مضيفة أنه قد يكون هناك "إشعار محدود للغاية إذا تم فتح المعبر وقد يفتح فقط لفترة محدودة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال، الأحد، إن "معبر رفح سيكون مفتوحا"، وذلك بعد لقائه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.