نشر الأحد ، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2023

في ظل القصف المتواصل.. الوضع الإنساني في غزة من سيء الى أسوأ

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، بأن معبر رفح بين غزة ومصر "سيكون مفتوحًا" بعد لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال بلينكن إن معبر رفح سيكون مفتوحًا. وأضاف: "نحن نعمل مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل وآخرين على وضع الآلية التي يمكن من خلالها إدخال المساعدة وإيصالها إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها".

وأغلقت إسرائيل معبريها الحدوديين مع غزة وفرضت "حصارًا كاملا" على القطاع، ومنعت إمدادات الوقود والكهرباء والمياه. وقد ترك ذلك معبر رفح باعتباره المنفذ الوحيد العملي لإخراج الناس من القطاع – وإيصال الإمدادات إليه.

وشارك مسؤولون من عدة دول في المحادثات حول متى وإلى أي مدى يمكن فتح المعبر.

كما أعلن بلينكن عن تعيين الرئيس الأمريكي جو بايدن لديفيد ساترفيلد، السفير الأمريكي السابق في تركيا، للمساعدة في تنسيق جهود المساعدات. وقال بلينكن إن ساترفيلد سيكون في إسرائيل، الاثنين، لبدء التنسيق.

وأشار بلينكن، الذي التقى بالعديد من القادة الإقليميين بما في ذلك قادة المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة، إنه أجرى "محادثات جيدة للغاية" مع كل من السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أن كل دولة تحدث معها تشاركت هدف الإدارة الأمريكية المتمثل في منع التصعيد وتأمين المساعدات للمدنيين العالقين في غزة.