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(CNN)-- قال مسؤول أمريكي، الاثنين، إن الحكومة الأمريكية لديها مسؤولون في محافظة الإسماعيلية - "بالقرب من الحدود" بين مصر وغزة "حسب ما تسمح به الظروف".

وقال المسؤول للصحفيين المرافقين إن الولايات المتحدة "تحاول" نقل مسؤولين إلى الجانب المصري من معبر رفح، لكن "المصريين أخبرونا بوجود تهديدات أمنية حادة هناك تمنع ذلك".

ويعتبر المعبر بين غزة ومصر المنفذ الوحيد المتبقي للإمدادات، لكنه ظل مغلقا طوال معظم الأسبوع الماضي. وتتراكم الإمدادات الإنسانية على الجانب المصري من الحدود، ولم يتمكن سكان غزة ولا الأجانب من العبور.

وفي الوقت نفسه، لم يتمكن الأمريكيون في غزة الذين تحدثوا مع شبكة CNN الدخول إلى مصر، وظل معبر رفح مغلقاً، على الرغم من تصريحات المسؤولين الأمريكيين بأنه سيتم إعادة فتحه.

وقالت إحدى العائلات لشبكة CNN إنهم موجودون في رفح منذ الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، ولا يزال المعبر مغلقاً.

وقالت لينا بسيسو، 57 عامًا، من مدينة "سولت ليك سيتي" في ولاية يوتا: "لا أستطيع أن أمضي يومًا آخر مع هذا التعذيب والأمل الكاذب".

وقالت بسيسو لشبكة CNN في رسالة صباح الجمعة، إنها تمكنت من الوصول عبر الهاتف إلى السفارة الأمريكية، وقيل لها إن لديهم جميع المعلومات الخاصة بالمواطنين الأمريكيين الذين ملأوا النموذج عبر الإنترنت، وعليها الانتظار حتى يتصل بهم شخص ما. وأضافت أنه طُلب منها أيضًا الذهاب إلى معبر رفح مع عائلتها حيث يمكنهم العبور.

وأضافت بسيسو: "أنا وعائلتي خائفون للغاية. سوف أتوجه إلى الجنوب الآن".