ماذا قالت أمريكا عن الاتصال بين بايدن والسيسي بشأن غزة؟

(CNN)-- قال البيت الأبيض، في بيان، الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، تحدثا هاتفيا، عن "الوضع الإنساني" في غزة.

وأضاف البيان أن بايدن والسيسي "ناقشا الجهود المستمرة للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل وشركاء إقليميين آخرين، والحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".

وتابع: "الرئيس بايدن أدان هجوم حركة حماس الإرهابي على إسرائيل، وأكد مجددا أن حماس لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير".

ووفقا للبيان: "اتفق الزعيمان على مواصلة التنسيق الوثيق بينهما لمنع اتساع نطاق الصراع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين".

ولم يذكر البيان على وجه التحديد الجهود المبذولة لمساعدة المواطنين الأجانب، بما في ذلك الأمريكيين، على مغادرة غزة عبر مصر.

وتضاربت المعلومات في الأيام الأخيرة حول معبر رفح، ولماذا لم يتمكن الأجانب وغيرهم من استخدامه لمغادرة غزة.

ومن جانبها، قالت الرئاسة المصرية، في بيان، عبر فيسبوك، أن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من بايدن "في إطار متابعة نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي (أنتوني بلينكن) إلى القاهرة، وارتباطا بالتشاور المستمر بين البلدين بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة".

وأضاف البيان أن "الرئيسين اتفقا على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين، كما تم التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

وتابع أن بايدن والسيسي "ناقشا المشاورات الجارية في هذا الصدد بالتنسيق مع الأمم المتحدة، كما ناقشا الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام، وتم الاتفاق على استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة".