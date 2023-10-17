الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهدافا لـ"حزب الله" في لبنان

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن قواته "تقصف أهدافا إرهابية" تابعة لـ"حزب الله" في لبنان.

وكانت إسرائيل أمرت، الاثنين، بإخلاء 28 قرية في شمال البلاد "بالمنطقة التي تقع ضمن مسافة تصل إلى كيلومترين من الحدود اللبنانية"، وسط تبادل لإطلاق النار على الحدود بين إسرائيل وعناصر"حزب الله".

وبحسب بيان مشترك لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي: "تمت الموافقة على تنفيذ الخطة من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت. وقبل قليل، أطلعت قيادة المنطقة الشمالية رؤساء السلطات المحلية على القرار. وسيتولى تنفيذ الخطة رؤساء البلديات المحلية، ووزارة الداخلية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ (NEMA) التابعة لوزارة الدفاع".

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات إسرائيلية قصفت، الأحد، أهدافا عسكرية لـ"حزب الله" في لبنان، ردا على إطلاق صواريخ من لبنان على الأراضي الإسرائيلية، في وقت سابق نفس اليوم.