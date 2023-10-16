من هي الأطراف التي قصدها بايدن في تحذيره بعد هجوم حماس؟

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لا يوجد "دليل واضح" على وقوف إيران وراء هجمات حركة حماس التي نفذتها السبت الماضي في إسرائيل، وذلك في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" عبر شبكة CBS، الأحد.

وقال بايدن: "لا أريد الخوض في معلومات سرية. لكن لكي أكون صريحًا معك، لا يوجد دليل واضح على ذلك”.

وعندما سئل بايدن مرة أخرى عما إذا كانت إيران تقف وراء أي من الصراعات، كرّر بايدن أنه لا يوجد دليل "في هذه المرحلة" على أن إيران ساعدت في التخطيط للهجوم.

وعندما سُئل عن رسالته إلى حزب الله وإيران ومحاولة عبور الحدود والتصعيد مع إسرائيل، قال بايدن: "لا تفعلوا ذلك. لا تفعلوا، لا تفعلوا".

وقال مسؤولو الإدارة الأمريكية إن المعلومات الاستخبارية، حتى الآن، لم تشر إلى أن إيران كانت متورطة في التخطيط للهجوم الإرهابي الذي وقع السبت الماضي، لكنهم يواصلون تقييم سلسلة المعلومات الاستخبارية.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحفيين الأسبوع الماضي: "ما نعتقده الآن - مرة أخرى، لم نر أي دليل، دليل محدد، على أن إيران متورطة بشكل مباشر في هذه المجموعات المحددة من الهجمات".