آخر تحديث لعدد القتلى بين الجانبين في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

(CNN)-- قالت وزارة الداخلية الفلسطينية الثلاثاء إن غارة جوية إسرائيلية على منزل في غزة أدت إلى مقتل 21 شخصا.

وقالت الوزارة ومقرها غزة في بيان إن الغارة أصابت منزل عائلة الجبري في الحي الإماراتي في خان يونس. وأصيب عدد آخر، لكن الوزارة لم تقدم رقما محددا.

وتقع مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، والتي أصبحت مكتظة بشكل متزايد بالمدنيين النازحين بعد أن طلبت إسرائيل من الناس إخلاء شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الدولي للجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، لمراسل CNN جون فوز في وقت سابق إنه “ليس على علم بأي غارات على وجه التحديد في تلك المناطق، ولكن من الممكن أن تحدث“.