فيديو عناق نتنياهو وبايدن لحظة وصول الأخير إلى تل أبيب يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مع الرئيس الإسرائيلي، اسحق هيرتسوغ، للرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي وصل مطار تل أبيب، الأربعاء.

وأبرز رواد مواقع التواصل لحظة العناق بين بايدن ونتنياهو في هذه الرحلة غير العادية والعالية بالمخاطر إلى إسرائيل،

وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قد أوضح في بيان صباح الأربعاء، أن عدم عقد القمة الرباعية التي كان من المفترض أن تجمع كلا من تجمع الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي في عمان "لأنها لن تكون قادرة على وقف الحرب حاليا".

وقال الصفدي وفقا لما ورد في البيان إن "عدم عقد القمة كذلك جاء نتيجة لاستمرار المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها مجزرة المستشفى المعمداني، التي كانت صدمة للجميع، ولا يمكن السكوت عنها"، مطالبا "المجتمع الدولي بوضع حد لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصمة عار على الإنسانية"، مؤكدا على أن "الأردن سيستمر في العمل مع الجميع بحيث عندما تعقد هذه القمة تكون قادرة على أن تحقق ما هو مطلوب منها، وهو وقف الحرب وإيصال الدعم الإنساني لأهل غزة ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية التي لا يمكن القبول بها".