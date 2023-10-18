بايدن يصل إلى إسرائيل في ظل اشتعال الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) –وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تل أبيب لبدء رحلة غير عادية عالية المخاطر إلى إسرائيل، وسط احتجاجات في أعقاب الانفجار المميت في مستشفى في غزة حيث يتبادل المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون الاتهامات حول من يقع عليه اللوم.

ويمثل الانفجار مرحلة جديدة خطيرة في حرب إسرائيل مع حماس، والتي تهدد بالامتداد إلى المنطقة.

ويسعى بايدن من خلال زيارته إلى إظهار الدعم القوي لإسرائيل في سعيها للقضاء على حماس بينما يضغط أيضًا من أجل إيجاد سبل لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.

وسيلتقي بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.