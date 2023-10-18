أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تحدث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ليُعرب عن "تعازيه الحارة بضحايا الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة"، وفقًا لبيان صادر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر.

وجاء في البيان الذي نُشر الأربعاء: "عبّر وزير الخارجية عن دعم أمريكا المتواصل للشعب الفلسطيني، وشدد على أن إرهابيي حماس لا يُعبرون عن الشعب الفلسطيني أو تطلعاته المشروعة لتقرير المصير والمساواة في الكرامة والحرية والأمن والعدالة"، وفقًا للبيان.

وتصنف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حركة حماس "منظمة إرهابية".

وجاء الاتصال بين بلينكن وعباس بعد اجتماع في وقت لاحق في العاصمة الأردنية عمّان قبل انفجار المستشفى، والذي أسفر عن إعلان مئات القتلى، وقد قالت السلطات في غزة إن إسرائيل كانت خلفه، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن المعلومات الاستخباراتية أظهرت أن السبب "إطلاق فاشل للصواريخ" من جانب حركة "الجهاد الإسلامية".

وبعد الانفجار، انسحب عباس من اجتماع كان مزمعًا عقده مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي مكالمتهم الأربعاء، أكد بلينكن "أن الولايات المتحدة تدين بشكل لا لبس فيه جميع أشكال الإرهاب وشدد على التزام الولايات المتحدة الراسخ بدعم قانون الحرب، بما في ذلك الحماية المهمة للمدنيين".

وجاء في البيان: "ناقش الوزير والرئيس الجهود الأمريكية المستمرة لتنسيق تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة بهدف إنقاذ حياة المدنيين في غزة، بالتعاون مع الشركاء، والجهود المبذولة لمنع انتشار الصراع".