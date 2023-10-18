(CNN)-- قال مسؤولون فلسطينيون إن المئات لقوا حتفهم في أعقاب الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء في مستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة والذي كان يؤوي آلاف النازحين.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) إن إمدادات الغذاء والمياه تتضاءل في غزة، حيث تقدم 20 مستشفى من أصل 23 خدمات جزئية لأن احتياطيات الوقود “تنضب بالكامل تقريبا“. وحذرت وكالات الأمم المتحدة من أن المخزونات الغذائية على بعد أقل من أسبوع من نفاد المواد الغذائية، وأن آخر محطة لتحلية مياه البحر في غزة قد أغلقت أبوابها، مما يزيد من خطر حدوث المزيد من الوفيات والجفاف والأمراض المنقولة بالمياه.