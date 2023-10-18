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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الحرب مع حماس "لن تكون قصيرة"

الشرق الأوسط
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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- حذّر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الأربعاء، من صراع طويل الأمد مع حركة حماس، أثناء حديثه مع الجنود الإسرائيليين.

وقال هاليفي للجنود خلال زيارة إلى قاعدة تل نوف الجوية بالقرب من رحوفوت: "لن يكون هذا قصيرًا، وحتى لو اضطررنا إلى توسيع الحملة في حالة تورط عدو آخر، فسنعرف كيفية التعامل معها".

وأضاف هاليفي أن إسرائيل "تعمل وفق القانون"، قائلا: "كلنا غاضبون ولكننا نعمل بالعقل. نحن نقاتل باستمرار ونبقى بشرًا، على عكس الجانب الآخر الذي يقاتل كالحيوانات"، على حد تعبيره.

كانت الحكومة الإسرائيلية تعهدت بالقضاء على حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، التي أدت إلى مقتل 1400 شخص، بحسب ما أعلنته السلطات الإسرائيلية.

وقتل ما يقرب من 3500 شخص في غزة، وفقا لمسؤولي الصحة في قطاع غزة، وقالت منظمة الصحة العالمية إن الظروف "تخرج عن نطاق السيطرة" بالنسبة للملايين المحاصرين الآن في القطاع. وأعلنت إسرائيل الأربعاء أنها لن تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من مصر.

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