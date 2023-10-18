سامح شكري يوضح لـCNN الوضع عند معبر رفح وسبب عدم دخول المساعدات إلى غزة.. ماذا قال؟

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن إسرائيل وافقت على السماح بنقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة "على أساس أنه ستكون هناك عمليات تفتيش على ضرورة أن تذهب المساعدات إلى المدنيين، وليس حماس"، بينما أصدر تحذيرًا واضحًا لحماس.

وقال بايدن في تل أبيب: "وافقت إسرائيل على إمكانية بدء نقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة. دعوني أكون واضحًا - إذا قامت حماس بتحويل المساعدات أو سرقتها، فإنها ستثبت مرة أخرى أنها لا تهتم برفاهية الشعب الفلسطيني، وسوف ينتهي ذلك - من الناحية العملية، كان ذلك سيوقف المجتمع الدولي عن القدرة على تقديم هذه المساعدات".

وأضاف بايدن أيضًا أنه طلب من إسرائيل أن تطالب بالسماح للصليب الأحمر الدولي بزيارة الرهائن المحتجزين في غزة في هذا الوقت.

وأكد بايدن مجددًا اعتقاده بأن حريق مستشفى المعمداني، الذي يقول مسؤولون فلسطينيون إنه خلف مئات القتلى في غزة، "يبدو أنه نتيجة صاروخ طائش أطلقته جماعة إرهابية في غزة"، خلال تصريحاته في تل أبيب الأربعاء.

وقال بايدن: "إننا نحزن على فقدان أرواح الفلسطينيين الأبرياء - مثل العالم أجمع، شعرت بالغضب والحزن بسبب الخسارة الفادحة في الأرواح أمس في المستشفى في غزة. إن الولايات المتحدة تؤيد بشكل لا لبس فيه حماية حياة المدنيين أثناء الصراع، وأنا حزين، أنا حزين حقًا على العائلات التي قُتلت أو أصيبت في هذه المأساة".

وأعلن الرئيس الأمريكي عن مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار للضفة الغربية وقطاع غزة، التي قال إنها "ستدعم أكثر من مليون نازح ومتأثر بالصراع الفلسطيني، بما في ذلك الاحتياجات الطارئة في غزة".

وفي تصريحاته، قال بايدن إنه يعتزم إرسال طلب تمويل إضافي للكونغرس، بما في ذلك زيادة المساعدات لإسرائيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال: "كانت إدارتي على اتصال وثيق بقيادتهم في اللحظات الأولى من هذا الهجوم، وسنتأكد من أن لدينا ما تحتاجه لحماية شعبك، والدفاع عن أمتك. على مدى عقود، ضمنا التفوق العسكري النوعي لإسرائيل. في وقت لاحق من هذا الأسبوع، سأطلب من الكونغرس الأمريكي حزمة دعم غير مسبوقة للدفاع عن إسرائيل".

من جانبه، قال بايدن إن هجوم حماس على إسرائيل "لم يؤد إلا إلى تعزيز التزامي وتصميمي وإرادتي" بالسعي إلى حل الدولتين.

في وقت لاحق، قال بيان للمجلس الوزاري المصغر في الحكومة الإسرائيلية، إنه بناء طلب من الرئيس بايدن فإن "إسرائيل لن تحبط تقديم معونات إنسانية من مصر".

وأضاف البيان، الذي نشره أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إسرائيل لن تسمح بتقديم أي مساعدات إنسانية عبر أراضيها إلى قطاع غزة طالما لا تتم إعادة مخطوفينا". كما طلبت "ترتيب زيارات للصليب الأحمر لمخطوفينا".