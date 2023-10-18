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أتلانتا، الولايات المتحددة الأمريكية (CNN) -- قال مسؤول طبي في غزة الأربعاء إن المستشفى الأهلي المعمداني تعرض لإطلاق قذائف إسرائيلية قبل أربعة أيام، وبعد ذلك حذر الجيش الإسرائيلي إدارة المستشفى بضرورة إخلاء المبنى.

وقال د. يوسف أبو الريش، وكيل وزير الصحة في غزة، إن قذيفتين إسرائيليتين أصابتا المستشفى السبت.

وأشار أبو الرئيس إلى أن في اليوم التالي، تواصل الجيش الإسرائيلي مع مدير المستشفى، الدكتور ماهر عياد، ووجه له انتقادًا بسبب "عدم إخلاء المنشأة".

وذكر وكيل وزارة الصحة أن الجيش الإسرائيلي أبلغ عياد أن القذائف كانت بمثابة تحذير، وقال أبو الريش إن الجيش الإسرائيلي "قال لمدير المستشفى، لقد حذرناك بقذيفتين بالأمس، لماذا لم تخل مبنى المستشفى حتى هذه اللحظة".

وحاولت CNN التواصل مع الجيش الإسرائيلي للحصول على تعليق حول هذه الرواية.

وقُتل المئات، الثلاثاء، جراء الانفجار الذي هز المستشفى الواقع في مدينة غزة والذين كان يأوي آلاف النازحين، وفق ما قاله مسؤولون فلسطينيون.

وألقى الجانب الفلسطيني باللوم على إسرائيل في استهداف المستشفى في حين قال مسؤولون إسرائيليون إن محاولة إطلاق فاشلة لصواريخ من جانب الجهاد الإسلامي أدت إلى هذا الانفجار.