السعودية.. تنفيذ الإعدام بحق المأخوذ بعد قتل اليامي بإطلاق نار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل "قصاصا" (الإعدام) بحق مواطن سعودي أقدم على قتل آخر بإطلاق النار عليه.

جاء ذلك في بيان للداخلية السعودية ورد فيه: "أقدم محمد بن زيد بن سعد المأخوذ - سعودي الجنسية - على قتل متعب بن صالح بن علي اليامي - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح ناري مما أدى إلى وفاته وذلك بسبب خلاف بينهما".

وتابعت: "بفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه".

وأضافت: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني محمد بن زيد بن سعد المأخوذ - سعودي الجنسية -، يوم الثلاثاء 02 / 04 / 1445هـ الموافق 17 / 10 / 2023م بمنطقة الرياض.. ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".