علاء مبارك يعلق على فيديو سابق لوالده عن أنفاق غزة و"تهريب السلاح"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ترحّم علاء، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك وما قاله في مقطع فيديو حول أنفاق قطاع غزة وقضية تهريب السلاح.

جاء ذلك في تدوينة لعلاء مبارك على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) حيث قال الرئيس المصري الأسبق في مقطع الفيديو: "نواصل تعزيز قدرات جيشنا مؤمنين بأن السلام تحميه القوة ملتزمين بالسلام حريصين عليه طالما بادلتنا إسرائيل حرصا بحرص والتزاما بالتزام.."

وتابع مبارك قائلا: "يبقى أبناء قواتنا المسلحة مستعدين لرد الصاع صاعين إن وقع عدوان على أرضنا وسيادتنا والمصالح العليا لهذا الوطن.. لقد روجت إسرائيل خلال العامين الماضيين لموضوع التهريب بالأنفاق وعاودت التركيز على هذا الموضوع بعد عدوانها على غزة وخلال اتصالاتنا لوقف إطلاق النار.."

وأضاف: "أقول أن التهريب تهريب البضائع هو نتيجة للحصار وأن الاتفاق الإسرائيلي الأمريكي لمراقبة تهريب السلاح لا يلزمنا في شيء.."

ويشار إلى أن الباحث في جامعة تل أبيب، هاريل شوريف قال إن التحدي الرئيسي الذي يواجه الجيش الإسرائيلي أثناء تعامله مع أنفاق غزة، هو كيفية التعامل مع "مقرات القيادة الرئيسية" التي تقع تحت مراكز مدنية، مثل مستشفى الشفاء، وذلكفي تصريحات أدلى بها لشبكة CNN مؤخرا على هامش استهداف إسرائيل لمقرات حماس في القطاع ردا على الهجوم الذي شنته الحركة داخل إسرائيل في السابع من الشهر الجاري وأطلقتعليه اسم "طوفان الأقصى".

وقال شوريف: "إذا لم تقم بإخراج هذه الأجزاء (مقرات القيادة الرئيسية) من المعادلة، فسوف يستمرون في إدارة حربهم.. نحن نتحدث عن مبنى مكون من 12 طابقا، على بمسافة عشرات وعشرات الكيلومترات تحت الأرض، ويضم غرف تحكم وقيادة وغرف اتصالات وغرف إمداد وأرصفة لإطلاق الصواريخ".

ومراكز القيادة هذه، هي جزء مما يعرف باسم "مترو غزة" وهي شبكة من الأنفاق تحت الأرض التي قال شوريف إن حركة حماس تدعي أنها تمتد بطول 500 كيلومتر وأن هذه الأنفاق عميقة أيضًا.