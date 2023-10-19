دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الديوان الملكي الهاشمي الأردني في بيان إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكدا مجددا موقفهما الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي في غزة، بما في ذلك الحصار والمجاعة والتهجير، خلال المباحثات الثنائية التي جرت في القاهرة الخميس.

ورفض الزعيمان خلال اللقاء أية محاولات للتهجير القسري لسكان غزة إلى بلديهما.

وجاء في بيان الديوان الملكي: "جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يؤكدان موقف الأردن ومصر الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تجويع أو تهجير للأشقاء في غزة".

ودعا الزعيمان إلى الوقف الفوري للصراع في غزة، وحماية المدنيين، ورفع الحصار، وإيصال المساعدات الإنسانية.

وحذر الملك عبدالله والسيسي من أن "عدم توقف الحرب واتساعها وانتشار آثارها، سينقل المنطقة إلى منزلق خطير ينذر بالتسبب في دخول الإقليم بكارثة تُخشى عواقبها"، وفقًا للبيان.

وأدان الملك عبد الله والسيسي تفجير المستشفى المعمداني في غزة باعتباره تصعيدا خطيرا وجريمة شنيعة ضد المدنيين الأبرياء.

وأشارت الرئاسة المصرية إلى أن السيسي والملك عبدالله أكدا "الموقف الثابت للبلدين، بأن تحقيق الاستقرار الحقيقي والمستدام في المنطقة، يرتكز على حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يتيح السلام والأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة".

يذكر أن الأردن ألغى قمة رباعية كان مقررًا عقدها الأربعاء بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد الانفجار الذي ضرب المستشفى المعمداني في القطاع.