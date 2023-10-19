فيديو نهاري فوق مستشفى المعمداني ينشره جيش إسرائيل مع توضيح

(CNN)-- نشر الجيش الإسرائيلي، نهار الأربعاء، مقطع فيديو بطائرة بدون طيار تم تسجيله فوق المستشفى الأهلي المعمداني في غزة بعد مرور يوم من الانفجار المميت.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، مقطع الفيديو على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "فيديو تم التقاطه صباح للمستشفى المعمداني. انظروا الى الضرر نتيجة عملية الإطلاق الفاشلة على يد الجهاد الإسلامي والذي ينحصر على منطقة ساحة وقوف السيارات المجاورة للمستشفى ولا يشبه الحفرة الناتجة عن شن غارة. كما ويمكن ملاحظة أن المباني المجاورة للمستشفى لم تتعرض لأي ضرر.. هذا دليل آخر على صدق كلامنا وزيف دعاية حماس".

خلال الفيديو، يمكن سماع مشغل الطائرة بدون طيار الإسرائيلي وهو يصف باللغة العبرية مخطط مباني المستشفى، ويقول بحسب ترجمة شبكة CNN: "هذا هنا، لا يوجد شيء هنا".

واتهم مسؤولون في غزة إسرائيل بالمسؤولية عن الانفجار الذي تقول وزارة الصحة الفلسطينية إنه أدى إلى مقتل مئات المدنيين، في حين يرفض الجيش الإسرائيلي هذا الادعاء، مدعيا أن الانفجار نتج عن "إطلاق صاروخي فاشل" من قبل نشطاء حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

ولا تستطيع CNN التأكد بشكل مستقل من سبب الانفجار.