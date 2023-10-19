(CNN)-- تقيّم الحكومة الأمريكية حاليا بأن إسرائيل “لم تكن مسؤولة” عن الانفجار الذي أودى بحياة المئات عند مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وفقا لمجلس الأمن القومي الأمريكي.

ومال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، بعد ظهر الأربعاء أكثر إلى التقييم الذي ورد فيه: "تشير المعلومات الاستخبارية إلى أن بعض المسلحين الفلسطينيين في قطاع غزة يعتقدون أن الانفجار قد يكون ناجما على الأرجح عن صاروخ أو إطلاق صاروخي خاطئ نفذته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية".

وقال مسؤولون لشبكة CNN بشكل منفصل، إن الأدلة الأولية التي جمعتها الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن قصف المستشفى جاء من صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وقال أحد المصادر إن من بين الأدلة، تحليل متفجرات يقترح أنه كان انفجارًا أرضيًا وليس غارة جوية أصابت المستشفى، ولم تكن هناك حفرة واحدة تشير إلى وجود قنبلة، ولكن كانت هناك أضرار جسيمة نتيجة الحريق وحطام متناثر، وهو ما يتوافق مع انفجار بدأ من مستوى الأرض، بحسب المصدر.

وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد قال، في تصريحات لشبكة CNN، إن جماعة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية مسؤولة عن "إطلاق الصاروخ الفاشل" الذي أصاب المستشفى.

من جانبها، نفت حركة "الجهاد" الادعاءات الإسرائيلية، واتهمت إسرائيل بقصف المستشفى، وهو الاتهام الذي كررته السلطة الفلسطينية وحركة "حماس".