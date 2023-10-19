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الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لـ"حزب الله" في لبنان

الشرق الأوسط
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الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف لـ"حزب الله" في لبنان
صورة أرشيفية لقوات إسرائيلية قرب الحدود مع لبنانCredit: JALAA MAREY/AFP via Getty Images

(CNN)--  أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، قصف أهداف لـ"حزب الله" في لبنان، وقال إنه سيقدم المزيد من التفاصيل لاحقا.

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وسمع طاقم شبكة CNN في جنوب لبنان انفجارات في هذا الوقت تقريبا.

وكان "حزب الله" قال، الأربعاء، إنه نفذ عدة هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن 9 صواريخ أُطلقت من الأراضي اللبنانية عبرت إلى شمال إسرائيل، الأربعاء، وأشار إلى اعتراض 4 منها، إلى جانب إحباط طائرة دون طيار للجيش الإسرائيلي "خلية إرهابية أطلقت قذائف هاون باتجاه منطقة ترمسعيا".

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