أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للقوات المتجمعة في مكان ليس بعيد عن قطاع غزة، الخميس، إنهم "سيرون القطاع من الداخل قريبا"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتبه.

وقال غالانت، وفقًا للبيان: "أنتم ترون غزة الآن من مسافة، وقريبًا سترونها من الداخل، سيأتي الأمر".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارة منفصلة لمنطقة على الحدود مع قطاع غزة، الخميس، للجنود المتمركزين هناك: "أمة إسرائيل بأكملها تقف خلفكم وسنوجه الضربة القوية لأعدائنا حتى نتمكن من تحقيق النصر، هيا إلى النصر! هل أنتم مستعدون؟".

الخميس، قال الضابط الذي يقود القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، الرائد جنرال يارون فينكلمان للقوات في قسم آخر من الحدود: "هذه المناورة ستحول الحرب إلى ضفة العدو وسننتصر على أرضهم. هذه المناورة ستكون صعبة وطويلة ومكثفة، ولكن لدينا أفضل القادة والمقاتلين في الجيش الإسرائيلي".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل "ليس لديها مصلحة" في احتلال غزة ولكنها ستفعل "كل ما هو مطلوب" للقضاء على حماس.