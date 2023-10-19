نشر الخميس ، 19 أكتوبر / تشرين الأول 2023

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في الرياض الخميس.

وكتب سوناك عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقًا: "لقد وصلت إلى السعودية. وكمجتمع دولي لا يجب علينا أن نسمح للهجوم الإرهابي الذي شنته حماس بأن يصبح دافعًا لأزمة إنسانية رهيبة في غزة".

وأردف رئيس الوزراء البريطاني قائلًا: "سنعمل معًا لضمان الاستقرار الإقليمي ومنع أي تصعيد خطير".

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي "ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وأهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة"، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن "المملكة تعد استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداءً وحشياً"، مؤكدا أهمية توفير "حماية لهم"، وفقا لواس.

وكان سوناك قد زار إسرائيل في وقت سابق من الخميس والتقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ.