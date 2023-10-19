قطر.. حمد بن جاسم يدخل على خط ضجة مقابلة باسم يوسف عن غزة وإسرائيل

"الوضع يقترب من الكارثة" في غزة.. منظمة الصحة: هذه الأمراض التي قد تثير القلق

"لم أظن أبدًا أنني سأصبح جزءًا من القصة".. صحفي CNN في غزة يخلي منزله خشية قصف إسرائيل

الألم في غزة في كل مكان.. قصف إسرائيلي بلا هوادة وغزو بري يلوح في الأفق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني على التصريحات التي أدلى بها الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف حول الأوضاع في غزة وإسرائيل خلال مقابلة أجراها مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان.

وقال الشيخ حمد بن جاسم في تدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "شكراً لباسم يوسف فقد قام خلال مقابلته مع ’بييرز مورغان‘ بما لم تقم به الجامعة العربية وأمينها العام".

وأثارت تصريحات الإعلامي المصري الساخر ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إذ أبرز رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا أقتبس فيه باسم يوسف شخصية مواطن إسرائيلي يخاطب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وقال باسم يوسف في اقتباسه: "شاهدت مقابلة مع داني أيلون، كان مستشارا وسفير إسرائيل في الولايات المتحدة وهل تعلم ما قاله؟ قال إن الحل بالنسبة لهؤلاء الفلسطينيين هو الذهاب إلى أرض سيناء الواسعة والعيش هناك مؤقتا في مدن مخيمات ’مؤقتا‘ -غمزة غمزة- حتى نبني غزة مجددا ومن ثم ندعوكم مجددا.. أحا يعني عبط احنا بقى.. رأينا هذا الفيلم من قبل".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد حذر، الأربعاء، من خطورة تهجير سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستُبدد السلام بين القاهرة وإسرائيل، واقترح أن يتم نقل سكان غزة إلى صحراء النقب حتى انتهاء إسرائيل من "تصفية الجماعات المسلحة" في القطاع، في حال وجود فكرة لتهجير سكان القطاع.