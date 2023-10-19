الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

تحديث مباشر.. تطورات اليوم الـ13 من الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دخلت الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين يومها الـ13، الخميس، وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد القتلى في القطاع ارتفع إلى 3500 قتيلُا إلى جانب إصابة أكثر من 12 ألف شخص آخرين، في حين قالت الصحة الفلسطينية إن 3 قتلى سقطوا في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، نستعرض فيما يلي أبرز تطورات يوم آخر من الحرب.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن بلاده تحارب “محور الشر” بقيادة إيران.

قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل 63 من عناصر يُزعم أنهم تابعون لحركة حماس في مداهمات بالضفة الغربية. 

قتل أكثر من 3500 شخص وأصيب أكثر من 12 ألف شخص في قطاع غزة منذ عملية "طوفان الأقصى" لحماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، داخل إسرائيل ورد الأخيرة باستهداف معاقلها في القطاع.

قد يهمك أيضاً

مع تفاقم أزمة نقص المياه في القطاع.. شرح بالخريطة يوضح كيف تحصل غزة على مياهها

قتل ثلاثة فلسطينيين، الخميس، برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، قصف أهداف لـ"حزب الله" في لبنان، وقال إنه سيقدم المزيد من التفاصيل لاحقا.

قد يهمك أيضاً

حلفاء بايدن في الشرق الأوسط يتجاهلونه مع غليان العالم العربي بسبب انفجار مستشفى غزة

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.