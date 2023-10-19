هل يتدخل حزب الله في الحرب بين إسرائيل والفصائل في غزة؟ مروان المعشّر يجيب

مروان المعشر يحذر: إذا غزت إسرائيل غزة سيكون هنالك عشرات آلاف الضحايا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دخلت الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين يومها الـ13، الخميس، وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد القتلى في القطاع ارتفع إلى 3500 قتيلُا إلى جانب إصابة أكثر من 12 ألف شخص آخرين، في حين قالت الصحة الفلسطينية إن 3 قتلى سقطوا في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، نستعرض فيما يلي أبرز تطورات يوم آخر من الحرب.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن بلاده تحارب “محور الشر” بقيادة إيران.

قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل 63 من عناصر يُزعم أنهم تابعون لحركة حماس في مداهمات بالضفة الغربية.

قتل أكثر من 3500 شخص وأصيب أكثر من 12 ألف شخص في قطاع غزة منذ عملية "طوفان الأقصى" لحماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، داخل إسرائيل ورد الأخيرة باستهداف معاقلها في القطاع.

قتل ثلاثة فلسطينيين، الخميس، برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، قصف أهداف لـ"حزب الله" في لبنان، وقال إنه سيقدم المزيد من التفاصيل لاحقا.