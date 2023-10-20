(CNN)-- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، على التقييم الأمريكي بأن إسرائيل "ليست مسؤولة" عن الانفجار الذي وقع في مستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وأضاف بايدن، خلال خطاب ألقاه من المكتب البيضاوي للشعب الأمريكي: "أشعر بحزن شديد بسبب الخسارة المأساوية في أرواح الفلسطينيين، بما في ذلك الانفجار الذي وقع في المستشفى في غزة، والذي لم يقم به الإسرائيليون".

وتابع: "نحن نحزن على كل روح بريئة فقدت، ولا يمكننا أن نتجاهل إنسانية الفلسطينيين الأبرياء الذين يريدون فقط العيش في سلام والحصول على فرصة".

وقال الرئيس الأمريكي إن "العالم لا يمكن أن يتخلى عن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني،على الرغم من صعوبة الأمر، لا يمكننا أن نتخلى عن السلام، لا يمكننا أن نتخلى عن حل الدولتين"، وأضاف أن "إسرائيل والفلسطينيين يستحقون على حد سواء العيش في أمان وكرامة وسلام".

وقال الرئيس الأمريكي إنه سيرسل "طلبا عاجلا" إلى الكونغرس من أجل "تمويل احتياجات الأمن القومي الأمريكي لدعم شركائنا المهمين، بما في ذلك إسرائيل وأوكرانيا".

وأضاف عن هذا الطلب أنه "استثمار ذكي سيؤتي ثماره للأمن الأمريكي لأجيال، ساعدونا في إبقاء القوات الأمريكية بعيدا عن الأذى، وساعدونا في بناء عالم أكثر أمانا وسلاما وازدهارا لأطفالنا وأحفادنا".

ووصف الطلب بأنه "التزام غير مسبوق بأمن إسرائيل"، وتابع: "سيزيد من التفوق العسكري النوعي لإسرائيل وهو ما التزمنا به".