(CNN)-- قال المبعوث الصيني الخاص لقضية الشرق الأوسط، تشاي جون، الجمعة، بعد اجتماعه مع نظيره الروسي في قطر، الخميس، إن الصين وروسيا "لهما نفس الموقف بشأن قضية فلسطين".

وقال تشاي، بحسب ما نقلته القناة الرسمية الصينية CCTV، إن "الصين وروسيا تشتركان في نفس الموقف بشأن قضية فلسطين، والصين مستعدة للحفاظ على التواصل والتنسيق مع الاتحاد الروسي من أجل تهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن".

وألقت الصين باللوم في الصراع على "حقيقة أن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني لم يتم ضمانها"، حسبما نقلت قناة CCTV نقلاً عن تشاي، الذي أضاف أن بلاده مستعدة للعمل مع روسيا "للعب دور إيجابي" في استئناف محادثات السلام بين الجانبين، وأن بكين "تشعر بالحزن بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين" في الصراع.

وتابع أن الصين "تجري اتصالات مكثفة مع الأطراف المعنية في المجتمع الدولي من أجل تعزيز وقف إطلاق النار وإنهاء القتال"، دون أن يحدد الأطراف المعنية.

وتأتي تصريحات المسؤول الصيني مع دخول الاشتباكات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة يومها الـ14 منذ شن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هجوما داخل إسرائيل أطلقت عليه اسم "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.