دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار القارئ والمنشد الإسلامي، مشاري العفاسي، تفاعلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب تدوينة قال فيها إنه "يقدم الإخوان وحماس على نفسه".

وقال العفاسي في تدوينته التي نشرها على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا)، الأربعاء: " نعم أختلف مع الإخوان المسلمين أو حماس.. لكني اليوم أقدمهم على نفسي.. لأنهم إخواني في الدين مهما بلغ الخلاف.. والله تعالى يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر.. ودمهم مصون ومعصوم.. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ’كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه‘.. أفنجعل المسلمين كالمجرمين".

ويذكر أن العفاسي سبق وأدان حركة واصفا إياها بـ"الإخونجية الخائنين"، وذلك بعد إدانة الحركة للضربة التي وجهتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا لمواقع تابعة للنظام السوري، إثر اتهامه بشن هجوم كيماوي في دوما العام 2018.

ونشر العفاسي، عبر حسابه على "تويتر"، صورة من تغريدة لحركة حماس تدين فيها ما وصفته بـ"عدوان أمريكا وحلفائها على الأراضي السورية"، وصورة أخرى من تقرير خبري عن إعلان حماس استعدادها لإعادة العلاقات مع النظام السوري، حيث قال بتدوينته حينها: "الحمد لله الذي كشف الإخونجية الخائنين، فحالهم لا يخفى إلا على غافل ساذج محسن للظن في كل حال، يعرف الخير فقط ولا يعرف الشر، أما نحن فنسأل الله أن يهلك الظالمين بالظالمين ويخرجنا من بينهم أمة واحدة بكتاب الله وسنة رسوله متمسكين". وأضاف: "خونة 90 هم خونة 2017- 2018"، وتابع بالقول: "لهذا لا تنتظر من الإخونجية والحزبيين الدفاع عن السعودية وعن مقدسات الأمة، كما خانوا السعودية في سنة 90 ووقفوا ضد بلادهم".