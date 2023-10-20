بالأرقام.. الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم وسط استمرار الحرب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) يوم الخميس إن حوالي مليون نازح داخليا في غزة يعيشون في "ظروف مزرية على نحو متزايد" وسط نقص في الموارد الحيوية.

وقال المكتب إن غزة تعاني من انقطاع كامل للكهرباء لليوم التاسع على التوالي، كما تتضاءل إمدادات الغذاء والمياه، والمستشفيات على حافة الانهيار. حيث وصل إجمالي عدد القتلى في قطاع غزة إلى 3,785 شخصًا، من بينهم 1,524 طفلًا على الأقل، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. ومن المعتقد أن مئات القتلى الإضافيين محاصرون تحت الأنقاض.

ووفقًا للتقرير، تم تدمير ما لا يقل عن 30٪ من جميع الوحدات السكنية في قطاع غزة (12,845 وحدة سكنية)، أو أصبحت غير صالحة للسكن (9,055 وحدة سكنية) أو تعرضت لأضرار متوسطة/خفيفة (121,000 وحدة سكنية)، منذ بدء الأعمال القتالية، وفقًا لوزارة الإسكان في غزة.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على الوضع الإنساني في غزة في ظل أحداث الحصار الجاري على القطاع.