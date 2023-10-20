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غوتيريش يصل إلى شمال سيناء لمتابعة دخول المساعدات إلى غزة

الشرق الأوسط
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غوتيريش يصل إلى شمال سيناء لمتابعة دخول المساعدات إلى غزة
Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، قبل ظهر الجمعة، أن الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، وصل للتو إلى شمال سيناء في مصر، لمتابعة وصول الإمدادات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة.

وأضاف المتحدث في منشور عبر حساب الأمم المتحدة الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "منذ ما يقرب من أسبوعين، ظلت غزة دون أي شحنات من الوقود والغذاء والمياه والدواء".

وأكد المنشور: "وتركز الأمم المتحدة كل جهودها من أجل القيام بعملية مستدامة لتوصيل المساعدات الإنسانية الحيوية لشعب غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق، الجمعة، إن "الأمر متروك لحركة حماس لفتح معبر (رفح)"، و"لمصر لتوصيل المساعدات" إلى غزة، موضحا أن حماس لم تسمح بفتح المعبر.

وذكرت مصادر متعددة لشبكة CNN، أنه من غير المتوقع فتح معبر رفح، الجمعة، أمام وصول قافلة المساعدات الإنسانية إلى غزة، رغم الاتفاق الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء مع مصر وإسرائيل.

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